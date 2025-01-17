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Сегодня, 16:40

Вратарь СКА Мойсевич: «Неважно, с какого места и на кого мы выйдем в плей-офф. Задача — Кубок Гагарина»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Павел Мойсевич в комментарии «СЭ» высказался о неудачной серии петербургской команды и ее турнирном положении в FONBET чемпионате КХЛ.

В матче с «Северсталью» (4:7) СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Романа Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».

— Впереди у СКА — два матча подряд с лидерами «Запада»: «Локомотивом» и московским «Динамо». Нет ли опасения, что неудачная серия продолжится?

— Будем готовиться, выходить и побеждать. Нам терять нечего. Будем делать все ради победы.

— В конце декабря я спрашивал у тебя, насколько важно для СКА занять именно первое итоговое место в конференции. Ты допустил, что «Локомотив» можно «догнать и обогнать». Сейчас ситуация иная: «Локо» по-прежнему, — лидер, а вот СКА уже седьмой. Может, стоит пересмотреть промежуточную задачу? Или все это по-прежнему не имеет значения?

— Задача у нас простая: как и в каждый сезон — Кубок Гагарина. Нам не важно, с какого места на кого мы выйдем в плей-офф. Нам не важно, кто соперник. Мы готовы к любому, чтобы выиграть в Кубке Гагарина. О конкретном месте в таблице мы особо не думаем. Просто выходим и стараемся делать свое дело. Да, не получается победить, но будем выигрывать в следующих матчах, — сказал Мойсевич «СЭ».

СКА занимает 7-е место в Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.

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