Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:09

Вратарь Мойсевич о поражении от «Локомотива»: «СКА сделал на одну ошибку больше»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вратарь СКА Павел Мойсевич поделился мнением о поражении команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (1:2).

«Тяжелый матч, две сильные, мастеровитые команды встречались. Достаточно было бросков, работы у вратарей. Мы сделали на одну ошибку больше, не хватило нам одного гола. Ничего страшного, работаем дальше», — цитирует Мойсевича «РБ Спорт».

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

7 января СКА дома сыграет против «Металлурга», а ярославская команда в этот же день отправится в гости к «Трактору».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
0
Читайте также
Комментатор Рабаданов рассказал про уши Собчак, Хабиба и проблемы Дагестана
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Авангард» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ