Вратарь Мойсевич о поражении от «Локомотива»: «СКА сделал на одну ошибку больше»

Вратарь СКА Павел Мойсевич поделился мнением о поражении команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (1:2).

«Тяжелый матч, две сильные, мастеровитые команды встречались. Достаточно было бросков, работы у вратарей. Мы сделали на одну ошибку больше, не хватило нам одного гола. Ничего страшного, работаем дальше», — цитирует Мойсевича «РБ Спорт».

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

7 января СКА дома сыграет против «Металлурга», а ярославская команда в этот же день отправится в гости к «Трактору».