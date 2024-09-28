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Сегодня, 11:19

Вратарь СКА Никита Серебряков оценил победную серию команды в регулярном чемпионате КХЛ 2024/25

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Никита Серебряков в комментарии для «СЭ» оценил победную серию петербургской команды в FONBET регулярном чемпионате КХЛ.

Победа над «Северсталью» стала для СКА пятой подряд в нынешнем сезоне.

— Можно ли сказать, что игра пошла и удалось наладить взаимодействие? Я думаю, что да. Это хорошая серия, — сказал Серебряков «СЭ». — Но в том году-то у нас было побольше серий, поэтому будем стремиться еще больше выигрывать. Идем от матча к матчу, исправляем свои ошибки. Я думаю, что все будет хорошо.

— За счет чего все-таки команде удается удерживать этот победный темп?

— Выполняем установку тренера, играем на своих сильных сторонах.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей.

Никита Серебряков
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