Вратарь СКА Серебряков: «Мы понимаем, какая банда у нас собралась»

Вратарь СКА Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности команды бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

«В этом сезоне СКА настроен на победу в Кубке Гагарина? Конечно, мы сами понимаем, для чего мы здесь, чего мы хотим. Мы понимаем, какая банда у нас собралась. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Конечно, мы понимаем, что у нас собрана отличная команда. Главное — играть в свой хоккей, и все будет хорошо», — сказал Серебряков «СЭ».

СКА начнет новый сезон регулярного чемпионата КХЛ гостевым матчем против магнитогорского «Металлурга» 5 сентября.

В прошлом сезоне армейцы дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили екатеринбургскому «Автомобилисту».