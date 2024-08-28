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Сегодня, 09:15

Вратарь СКА Серебряков: «Мы понимаем, какая банда у нас собралась»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности команды бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

«В этом сезоне СКА настроен на победу в Кубке Гагарина? Конечно, мы сами понимаем, для чего мы здесь, чего мы хотим. Мы понимаем, какая банда у нас собралась. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Конечно, мы понимаем, что у нас собрана отличная команда. Главное — играть в свой хоккей, и все будет хорошо», — сказал Серебряков «СЭ».

СКА начнет новый сезон регулярного чемпионата КХЛ гостевым матчем против магнитогорского «Металлурга» 5 сентября.

В прошлом сезоне армейцы дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили екатеринбургскому «Автомобилисту».

Никита Серебряков
ХК СКА
Кубок Гагарина
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