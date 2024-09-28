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Сегодня, 11:55

Вратарь СКА Серебряков: «Не думаю, что с «Куньлунем» будет легче, чем с «Северсталью»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Никита Серебряков в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем домашнем матче петербургской команды в FONBET регулярном чемпионате КХЛ против «Куньлуня». Он пройдет в воскресенье, 29 сентября.

— Можно ли сказать, что в игре с «Куньлунем» СКА будет попроще, чем с «Северсталью»? Каждый соперник мастеровитый. У каждого соперника есть мотивация обыграть нас. Поэтому я не думаю, что будет намного легче. Мы готовимся к каждому сопернику ответственно. Для нас самое главное — выиграть матч, поэтому мы не думаем, легко это будет или нет. Будем играть в свою игру, выполнять установку тренера, тренеры подготовят нас и, думаю, у нас все будет хорошо, — сказал Серебряков «СЭ».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей. У «Куньлуня» — шесть очков после девяти игр и 10-е место.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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