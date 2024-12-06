Вратарь СКА Мойсевич — о поражении московскому «Динамо»: «Нигде они не были лучше нас»

Вратарь СКА Павел Мойсевич в интервью «СЭ» подвел итоги домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4). После первого периода СКА вел 1:0, но второй игровой отрезок проиграл 0:2.

— Что пошло не так во втором периоде? Вышли не такими собранными, как на первый период. Какая-то растрепанность... Я не знаю, как это передать словами. Вышли на второй период неготовыми, не подстроились под хоккей соперника и отвернулись от своей игры, — начал Мойсевич.

— Может, после первого периода возникло ложное ощущение, что соперник позволяет играть против него с уже заданным темпом и что так пойдет и дальше?

— Я не знаю, что сказалось. В принципе мы хорошо отыграли первый период, а на второй, повторюсь, вышли просто неготовыми.

— Можно ли утверждать, что именно события и ход игры во втором периоде предопределили итоговый результат?

— Да, неудачно в принципе. Проиграли второй период 0:2. На третий период выходили уже с другими мыслями, с другим настроем — побеждать. Забили гол, но сразу потеряли концентрацию и пропустили такой ненужный гол.

— Было ли «Динамо» в чем-то лучше СКА по игре?

— Нигде они не были лучше нас. Это собственные ошибки, собственный настрой. Мы проиграли эту игру. Не «Динамо» нас обыграло, а мы проиграли эту игру, — сказал Мойсевич «СЭ».

После этой победы «Динамо» набрало 45 очков и укрепилось на третьем месте в турнирной таблице «Запада». СКА остался на четвертом месте с 42 очками, однако по потерянным баллам идет пятым (у ЦСКА — 41 очко и две игры в запасе по сравнению с петербургскими армейцами: 31 против 33).