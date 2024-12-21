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Сегодня, 09:08

Вратарь СКА Мойсевич: «Думаю, еще догоним и обгоним «Локомотив» запросто»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Павел Мойсевич в интервью «СЭ» высказался о турнирном положении команды в КХЛ и целях на сезон.

— Насколько важно для СКА оказаться как можно выше и ближе к лидеру, «Локомотиву»?

— Мы об этом особо не думаем. На каждую игру выходим с одинаковым настроем — побеждать. У нас только один выбор — другие не рассматриваем. Только выходить и побеждать. А там уже как получится.

— Занять первое место в регулярном чемпионате и выиграть Кубок Континента — в приоритете у СКА?

—  Конечно, каждая команда хочет не то, чтобы занять первое место и выиграть Кубок Континента... У нас задача, в первую очередь, — Кубок Гагарина. Да, «Локомотив» находится достаточно далеко от нас, но при этом еще много игр впереди. Я думаю, догоним и обгоним еще запросто. Потенциал есть, — сказал Мойсевич «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Локомотив» идет на первом месте с 60 очками.

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