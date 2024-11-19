Вратарь СКА Плешков: «Задача команды — выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина»

Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии для «СЭ» назвал цели петербургской команды на сезон-2024/25.

— Важно ли для СКА занять как можно более высокое место в Западной конференции, или же главное на данном этапе — просто выйти в плей-офф?

— Мы всегда играем только на победу, только за первое место и кубок. Наша основная задача — Кубок Гагарина, 100 процентов. Также есть задача занять первое место в чемпионате и конференции. Потому что это фундамент для плей-офф.

— То есть перед СКА стоит задача выиграть и Кубок Континента?

— Конечно. Все кубки, которые есть, — сказал Плешков «СЭ».

После 29 игр в FONBET чемпионате КХЛ СКА идет на 3-м месте, набрав 37 очков. При этом у идущего вторым «Спартака» — 39 очков после 27 матчей, у московского «Динамо» — 35 очков после 27 матчей, а у ЦСКА — 33 очка после 25 матчей. По потерянным очкам СКА — пятый.

С 50 очками на «Западе» лидирует «Локомотив».