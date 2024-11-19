Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:11

Вратарь СКА Плешков: «Задача команды — выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии для «СЭ» назвал цели петербургской команды на сезон-2024/25.

— Важно ли для СКА занять как можно более высокое место в Западной конференции, или же главное на данном этапе — просто выйти в плей-офф?

— Мы всегда играем только на победу, только за первое место и кубок. Наша основная задача — Кубок Гагарина, 100 процентов. Также есть задача занять первое место в чемпионате и конференции. Потому что это фундамент для плей-офф.

— То есть перед СКА стоит задача выиграть и Кубок Континента?

— Конечно. Все кубки, которые есть, — сказал Плешков «СЭ».

После 29 игр в FONBET чемпионате КХЛ СКА идет на 3-м месте, набрав 37 очков. При этом у идущего вторым «Спартака» — 39 очков после 27 матчей, у московского «Динамо» — 35 очков после 27 матчей, а у ЦСКА — 33 очка после 25 матчей. По потерянным очкам СКА — пятый.

С 50 очками на «Западе» лидирует «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили о госпитализации президента Парагвая с саммита G20 с болью в груди
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
В России началось серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Юрист Соловьев сообщил о новом способе мошенничества через Telegram Premium
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Сегодня
Вчера
Неделя