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Сегодня, 22:34

Вратарь СКА Заврагин: «Игра «Сибири» оправдала ожидания»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Егор Заврагин в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу петербургской команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири» (6:3).

Первые два периода завершились вничью (0:0, 1:1), в третьем периоде команды забросили семь шайб (5:2).

«Одна шайба за два периода? Не везло просто. Игра «Сибири» оправдала ожидания. Мы не смотрим, что может соперник, мы всегда настраиваемся на лучшую игру. Что на нас настраиваются, что мы настраиваемся. Не бывает легкой прогулки.

Два гола «Сибири» в третьем периоде? Не могу сказать, что мы подрасслабились. Наверное, просто чуть-чуть были провалы, они воспользовались этими моментами, — сказал Заврагин «СЭ».

СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».

ХК Сибирь
ХК СКА

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