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Сегодня, 16:25

Вратарь СКА Заврагин не считает странным уход Деанджело из клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
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Голкипер СКА Егор Заврагин прокомментировал уход из клуба защитника Тони Деанджело.

«Когда кого-то убирают, увольняют, то с этим ничего не поделаешь. Убрали и убрали. Поздно было думать, что-то предпринимать. Так получилось, это хоккей, это жизнь. Можно отыграть год, можно полгода, можно месяц — это хоккей», — заявил Заврагин «ВсеПроСпорт».

29-летний американец покинул петербургский клуб по семейным обстоятельствам. Стороны расторгли контракт спустя полгода после подписания.

За СКА Деанджело провел 34 игры, забросил шесть шайб и сделал 26 ассистов.

Источник: ВсеПроСпорт
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Тони Деанджело
ХК СКА
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