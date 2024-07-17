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Сегодня, 12:35

Вратарь СКА Заврагин перешел в «Сочи» на правах аренды

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Вратарь СКА Егор Заврагин в следующем сезоне будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба КХЛ.

Заврагин стал игроком петербургского клуба в мае нынешнего года в результате обмена с «Югрой».

В минувшем сезоне Заврагин провел 17 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, трижды сыграв на ноль при коэффициенте надежности 1,60. В 8 играх плей-офф вратарь отразил 93,3 процента бросков.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял десятое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

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