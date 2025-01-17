Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:55

Вратарь СКА Заврагин заявил, что команда не теряет позитива после серии поражений

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер СКА Егор Заврагин высказался о серии неудачных результатов своей команды в последних матчах FONBET чемпионата КХЛ.

«Как переживаем ситуацию? Разбираем ошибки и настраиваемся на каждый следующий матч. Атмосфера позитивная. Не так, что нам без разницы, проигрываем мы или выигрываем, — просто оптимизм должен быть всегда с командой. Нет негатива, все друг друга подбадривают, поддерживают. Всегда бывают такие моменты, когда у команды просто не идет игра. Надо через это пройти. Мы все понимаем, будем доказывать игрой», — заявил Заврагин «ВсеПроСпорт».

СКА потерпел 4 поражения подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке «Запада».

Источник: ВсеПроСпорт
2
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя