Вратарь СКА Заврагин заявил, что команда не теряет позитива после серии поражений

Голкипер СКА Егор Заврагин высказался о серии неудачных результатов своей команды в последних матчах FONBET чемпионата КХЛ.

«Как переживаем ситуацию? Разбираем ошибки и настраиваемся на каждый следующий матч. Атмосфера позитивная. Не так, что нам без разницы, проигрываем мы или выигрываем, — просто оптимизм должен быть всегда с командой. Нет негатива, все друг друга подбадривают, поддерживают. Всегда бывают такие моменты, когда у команды просто не идет игра. Надо через это пройти. Мы все понимаем, будем доказывать игрой», — заявил Заврагин «ВсеПроСпорт».

СКА потерпел 4 поражения подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке «Запада».