Вратарь «Спартака» Красиков дисквалифицирован на один матч

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков получил дисквалификацию на один матч, сообщает сайт КХЛ.

На 11-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4) арбитры удалили до конца матча голкипера «Спартака», ударившего клюшкой по лицу Артему Федорову. Судьи изучили этот эпизод на видеоповторе, после чего приняли решение об удалении.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Спартака» Алексея Красикова по п.1.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Защитник красно-белых Джозеф Кин, который также получил в этой игре удаление до конца матча, отделался денежным штрафом.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Джоуи Кина по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщает лига.