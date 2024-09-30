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Сегодня, 15:21

Вратарь «Спартака» Николаев признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Руслан Минаев
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Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев признан лучшим вратарем прошедшей недели в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Красно-белые одержали три победы в трех матчах. Николаев отразил 93,69 процента бросков при коэффициенте 2,24.

Лучшим форвардом стал Валентин Зыков из СКА. В трех матчах нападающий набрал 5 (4+1) очков.

Защитником недели стал Стивен Кэмпфер из «Трактора» — автор четырех голевых пасов в трех матчах. Лучшим новичком прошедших семи дней стал защитник «Торпедо» Дмитрий Бреус, на счету которого одна шайба в трех матчах.

Валентин Зыков
Стивен Кэмпфер
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор

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