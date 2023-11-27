Вратарь «Трактора» Фукале: «Поддержка наших болельщиков — просто невероятная»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1).

«Нас очень сильно расстроило поражение в Уфе, и мы хотели вернуться с уверенной игрой и победой, и у нас это получилось. Отмечу игру в меньшинстве — ребята сыграли просто потрясающе. Мы были единым целым, оказывали давление на соперника и хорошо поработали, благодаря чему и удалось добиться такой нужной победы. Поддержка наших болельщиков — просто невероятная. Они должны знать, насколько важную работу делают. Нас заряжает фантастическая энергия. Болельщики — тоже часть нашей команды», — приводит слова Фукале «РБ Спорт».

«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.