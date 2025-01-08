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Сегодня, 14:33

Вратарь «Трактора» Фукале рассказал, что его семье понравились новогодние матчи команды

Камила Абдурахманова
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале поделился впечатлениям от матча против «Лады» (5:0).

— Хороший рождественский день. Мы провели отличный матч, контролировали игру и смогли добиться второй победы подряд.

— Как вам идея новогодних матчей «Трактора» в стиле Гринча?

— Это было весело, очень весело. Мой сын наслаждался этими матчами. Моя семья приехала ко мне в Челябинск, и им очень понравилось.

— Как вашей семье Россия и Челябинск?

— Все хорошо, хотя они пока еще акклиматизируются и привыкают к новому часовому поясу. Потом планируют посетить интересные места в городе, — приводит слова Фукале «РБ Спорт».

«Трактор» (59 очков) после 44 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (37) идет десятой на «Востоке».

Источник: «РБ Спорт»
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
Зак Фукале
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