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Сегодня, 19:20

Мыльников — о настроении в «Тракторе»: «Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит»

Алина Савинова
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Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«На самом деле, обидно, что так получилось. Сейчас вспоминаются все моменты, и 0,016 секунды в матче с «Автомобилистом». Но время уже не вернуть. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующему сезону, чтобы такое не повторялось. Двоякое настроение. Вроде бы и радость, но что-то неприятное сидит. Думал после матча — радоваться или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мыльникова.

Также он рассказал, как оценивает сезон для себя.

«На три с минусом. Я не очень начал чемпионат. Возможно, перестраивался после ВХЛ. Но это все отмазки. Главное — выдал хорошую концовку. Думаю, это поможет мне в будущем», — добавил вратарь.

«Трактор» занял девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 72 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-my-l-nikov-v-traktore-dvoyakoe-nastroenie-vrode-by-i-radost-no-chto-to-nepriyatnoe-sidit/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Сергей Мыльников
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