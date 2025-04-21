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Сегодня, 11:59

Вратарь «Трактора» Фукале: «В этом сезоне мы прошли через столько трудностей, что стали намного сильнее»

Алина Савинова
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале отметил, что команда преодолела много трудностей по ходу сезона, которые закалили характер игроков и сплотили их еще больше.

Челябинцы одержали победу над минским «Динамо» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-1) и вышли в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Динамо» — фантастическая команда, и это была тяжелая серия. Теперь нам надо немного зарядить батарейки и быть готовыми к следующему раунду, который станет настоящим вызовом для нас. В этом сезоне мы прошли через столько трудностей, что стали намного сильнее. Видеть то, как сплачивается команда после сложностей, — это невероятное чувство. Я горжусь ребятами. Это показывает наш характер, ментальную силу и большое сердце», — приводит пресс-служба КХЛ слова Фукале.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем пары между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (счет — 3-2 в серии в пользу бело-голубых).

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Зак Фукале
Кубок Гагарина
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