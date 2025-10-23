Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 октября, 11:43

«Лада» расторгла контракт с вратарем Максимом Третьяком

Павел Лопатко

«Лада» объявила о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком по соглашению сторон.

В сезоне-2025/26 29-летний россиянин в 3 матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел 2 поражения, его коэффициент надежности составил 5,14, а процент отраженных бросков — 86.

В сезоне-2024/25 в 8 матчах за «Ладу» у Третьяка был коэффициент надежности 3,13 и 89,9 отраженных бросков.

Также в КХЛ вратарь играл за «Сочи», ЦСКА, рижское «Динамо» и «Адмирал».

Источник: ХК «Лада»
18

  • С детства за Уралмаш!

    Спринт опять под себя сходил)))

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Такой же Ротенберг, только на воротах

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Трусливенько-сопливенький с зачатия без Уралмаша .. ты и по всей жизни всего лишь - увы

    23.10.2025

  • petrovich56

    К деду в Думу...

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Говорят генетики, что у талантливых людей следующее поколение "отдыхает". У Третьяка старшего и второе поколение за ним - "отдыхающее" в спорте.

    23.10.2025

  • dinela

    Куда теперь деда пристроит?Может в ПСЖ,вместо Мотьки лавку полировать?

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Увы - это зря. Не смог, не получилось, не должен был повторить. Своя жизнь. Жизнь человека (спортсмена). Не слепок. Карьера еще не закончена. Но - не увы.

    23.10.2025

  • Михаил Т

    Третьяк , ларионофф младшие, все могут свою команду создать Рому позвать

    23.10.2025

  • рustot

    Как так-то.... Третьяка и на улицу

    23.10.2025

  • blue-white!

    Может ему в ВХЛ, в КХЛ он не тянет?!

    23.10.2025

  • blue-white!

    Видимо в Ладе поняли, что это не тот Третьяк, звезда советского и мирового хоккея...

    23.10.2025

  • psevdonim777

    Поздравление от "Лады", у максика вчера был День Рождения!!!

    23.10.2025

  • psevdonim777

    Шо, опять? Сменил кучу команд,если посмотреть на статистику отражённых бросков/пропущенных шайб за всю "карьеру", то там тихий ужас. Но, спасибо деду за победу, а значит можно ещё лет пять "пофеерить"

    23.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Увы, не в деда пошел...

    23.10.2025

  • Влад

    Ну-с, ежели в 29 ни алё, то уже навсегда ни алё.

    23.10.2025

  • fell62

    дед не опозорит семью, адназначно :grin:

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И заключила контракт с его дедом?!

    23.10.2025

  • fell62

    Дедушка будет недоволен...

    23.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Максим Третьяк
    КХЛ
    ХК Лада
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя