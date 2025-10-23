«Лада» расторгла контракт с вратарем Максимом Третьяком

23 октября, 11:43
«Лада» объявила о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком по соглашению сторон.
В сезоне-2025/26 29-летний россиянин в 3 матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел 2 поражения, его коэффициент надежности составил 5,14, а процент отраженных бросков — 86.
В сезоне-2024/25 в 8 матчах за «Ладу» у Третьяка был коэффициент надежности 3,13 и 89,9 отраженных бросков.
Также в КХЛ вратарь играл за «Сочи», ЦСКА, рижское «Динамо» и «Адмирал».
С детства за Уралмаш!
Спринт опять под себя сходил)))
24.10.2025
Симон Вирсаладзе
Такой же Ротенберг, только на воротах
23.10.2025
Saiga-спринтер
Трусливенько-сопливенький с зачатия без Уралмаша .. ты и по всей жизни всего лишь - увы
23.10.2025
petrovich56
К деду в Думу...
23.10.2025
Saiga-спринтер
Говорят генетики, что у талантливых людей следующее поколение "отдыхает". У Третьяка старшего и второе поколение за ним - "отдыхающее" в спорте.
23.10.2025
dinela
Куда теперь деда пристроит?Может в ПСЖ,вместо Мотьки лавку полировать?
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Увы - это зря. Не смог, не получилось, не должен был повторить. Своя жизнь. Жизнь человека (спортсмена). Не слепок. Карьера еще не закончена. Но - не увы.
23.10.2025
Михаил Т
Третьяк , ларионофф младшие, все могут свою команду создать Рому позвать
23.10.2025
рustot
Как так-то.... Третьяка и на улицу
23.10.2025
blue-white!
Может ему в ВХЛ, в КХЛ он не тянет?!
23.10.2025
blue-white!
Видимо в Ладе поняли, что это не тот Третьяк, звезда советского и мирового хоккея...
23.10.2025
psevdonim777
Поздравление от "Лады", у максика вчера был День Рождения!!!
23.10.2025
psevdonim777
Шо, опять? Сменил кучу команд,если посмотреть на статистику отражённых бросков/пропущенных шайб за всю "карьеру", то там тихий ужас. Но, спасибо деду за победу, а значит можно ещё лет пять "пофеерить"
23.10.2025
С детства за Уралмаш!
Увы, не в деда пошел...
23.10.2025
Влад
Ну-с, ежели в 29 ни алё, то уже навсегда ни алё.
23.10.2025
fell62
дед не опозорит семью, адназначно :grin:
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
И заключила контракт с его дедом?!
23.10.2025
fell62
Дедушка будет недоволен...
23.10.2025