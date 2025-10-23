«Лада» расторгла контракт с вратарем Максимом Третьяком

«Лада» объявила о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком по соглашению сторон. В сезоне-2025/26 29-летний россиянин в 3 матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел 2 поражения, его коэффициент надежности составил 5,14, а процент отраженных бросков — 86. В сезоне-2024/25 в 8 матчах за «Ладу» у Третьяка был коэффициент надежности 3,13 и 89,9 отраженных бросков. Также в КХЛ вратарь играл за «Сочи», ЦСКА, рижское «Динамо» и «Адмирал».

С детства за Уралмаш! Спринт опять под себя сходил))) 24.10.2025

Симон Вирсаладзе Такой же Ротенберг, только на воротах 23.10.2025

Saiga-спринтер Трусливенько-сопливенький с зачатия без Уралмаша .. ты и по всей жизни всего лишь - увы 23.10.2025

petrovich56 К деду в Думу... 23.10.2025

Saiga-спринтер Говорят генетики, что у талантливых людей следующее поколение "отдыхает". У Третьяка старшего и второе поколение за ним - "отдыхающее" в спорте. 23.10.2025

dinela Куда теперь деда пристроит?Может в ПСЖ,вместо Мотьки лавку полировать? 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Увы - это зря. Не смог, не получилось, не должен был повторить. Своя жизнь. Жизнь человека (спортсмена). Не слепок. Карьера еще не закончена. Но - не увы. 23.10.2025

Михаил Т Третьяк , ларионофф младшие, все могут свою команду создать Рому позвать 23.10.2025

рustot Как так-то.... Третьяка и на улицу 23.10.2025

blue-white! Может ему в ВХЛ, в КХЛ он не тянет?! 23.10.2025

blue-white! Видимо в Ладе поняли, что это не тот Третьяк, звезда советского и мирового хоккея... 23.10.2025

psevdonim777 Поздравление от "Лады", у максика вчера был День Рождения!!! 23.10.2025

psevdonim777 Шо, опять? Сменил кучу команд,если посмотреть на статистику отражённых бросков/пропущенных шайб за всю "карьеру", то там тихий ужас. Но, спасибо деду за победу, а значит можно ещё лет пять "пофеерить" 23.10.2025

С детства за Уралмаш! Увы, не в деда пошел... 23.10.2025

Влад Ну-с, ежели в 29 ни алё, то уже навсегда ни алё. 23.10.2025

fell62 дед не опозорит семью, адназначно :grin: 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев И заключила контракт с его дедом?! 23.10.2025