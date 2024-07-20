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20 июля, 23:47

Вратарь «Витязя» Дорожко рассказал, сложно ли отражать броски Овечкина

Алина Савинова
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Голкипер «Витязя» Максим Дорожко рассказал, какого было отражать броски игроков НХЛ в «Матче года».

«Было не столько сложно, столько интересно. Это новый опыт, это праздник для меня, для болельщиков, находиться здесь превосходно, все получили большое удовольствие. У игроков НХЛ броски уже такие наработанные, без пауз, бросают метко. Михаилу [Бердину] вообще не повезло, не дали ему в игру войти. Безусловно, броски у них сложные, поэтому они там и играют. Мне Овечкин бросал во втором периоде с другой позиции, рад, что отбил», — приводит ТАСС слова Дорожко.

Команды российских звезд НХЛ и КХЛ 20 июля сыграли вничью в благотворительном матче в Москве (8:8). Дорожко защищал ворота сборной КХЛ во втором периоде.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
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