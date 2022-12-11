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КХЛ

11 декабря, 16:29

Вратарь Дорожко: «Пригласил бы на Матч звезд КХЛ Басту. Было бы классно увидеть его»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Витязя» и команды дивизиона Боброва Максим Дорожко прокомментировал «СЭ» итоги Матча звезд КХЛ и общение с рэпером ST, который стал помощником тренера.

— Победить в Матче звезд КХЛ приятно?

— Побеждать всегда приятно. Получил удовольствие от игры. Ради побед мы тренируемся и играем. Все очень классно.

— Следующий матч «Витязь» играет против СКА. Узнали поближе Романа Ротенберга, Дмитрия Яшкина, Александра Никишина?

— Да, мы хорошо общались и общаемся сейчас. Новые знакомства, новые друзья — это здорово. Но на льду друзей нет. Так что будем бороться и стараться выиграть.

— Никто из вратарей не любит пропускать. Что чувствовали во время игр Матча звезд?

— Пропускать, конечно, удовольствие такое себе. Но на Матче звезд все делается для зрелищности и удовольствия болельщиков. Мы это понимаем и сами получаем удовольствие от игры.

— На лавке команде помогал рэпер ST. Знали его треки? Как прошло общение?

— Знал, конечно. Постоянно слушаю его треки. Сейчас получилось познакомиться вживую. Стал моим помощником тренера. Нормально пообщались в раздевалке, обсудили хоккейные темы. Установка была такая: выходишь и ловишь, а мы забьем.

— Кого бы вы пригласили из других исполнителей на Матч звезд КХЛ?

— Не думал об этом, сложный вопрос. Наверное, Басту. Было бы классно увидеть его. Но сейчас все тоже супер. Очень классное мероприятие.

КХЛ
ХК Витязь
Матч звезд
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