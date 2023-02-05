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КХЛ

Сегодня, 18:02

Вратарь «Витязя» Дорожко: «Сухари» — «сухарями», но наше первое — это победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:0).

— Самое сложное — держать себя в игре, потому что мало бросков наносили игроки «Нефтехимика» в первом и втором периоде, но следовали опасные выходы во втором, и было не просто. В третьем начали бросать, вошел в игру и мне стало полегче. Рад нашей победе, — приводит слова вратаря пресс-служба подмосковной команды.

— Максим, у тебя пятый «сухарь» в сезоне. До рекорда клуба Ивана Лисутина остается один...

— «Сухари» — «сухарями», но наше первое — это победы. Ну а «сухари» сами собой еще придут, если команда так будет играть!

ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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