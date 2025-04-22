Вратаря «Ак Барса» Мифтахова заменили после 2 пропущенных шайб с 3 бросков в шестом матче с «Динамо»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменен в первом периоде шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Голкипер покинул площадку на 10-й минуте — он пропустил 2 шайбы после 3 бросков соперника. Вместо него на лед вышел Тимур Билялов.

Мифтахов впервые вышел в стартовом составе «Ак Барса» в серии против московского «Динамо». До этого в пяти предыдущих встречах в основу попадал Билялов.

«Ак Барс» проигрывает «Динамо» со счетом 0:2 после первого периода. В случае поражения команда из Казани вылетит из плей-офф.