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22 апреля, 19:30

Вратаря «Ак Барса» Мифтахова заменили после 2 пропущенных шайб с 3 бросков в шестом матче с «Динамо»

Амир Мифтахов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменен в первом периоде шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Голкипер покинул площадку на 10-й минуте — он пропустил 2 шайбы после 3 бросков соперника. Вместо него на лед вышел Тимур Билялов.

Мифтахов впервые вышел в стартовом составе «Ак Барса» в серии против московского «Динамо». До этого в пяти предыдущих встречах в основу попадал Билялов.

«Ак Барс» проигрывает «Динамо» со счетом 0:2 после первого периода. В случае поражения команда из Казани вылетит из плей-офф.

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Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Амир Мифтахов
Кубок Гагарина
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