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Сегодня, 21:42

Все лауреаты сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги

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Континентальная хоккейная лига на торжественной церемонии подвела итоги сезона-2023/24:

Обладатель Кубка Гагарина — «Металлург».

Самый ценный игрок плей-офф — Илья Набоков («Металлург»).

Лучший бомбардир — Никита Гусев , 89 (23+66) очков, («Динамо» Москва).

Лучший снайпер — Рид Буше , 44 шайбы, («Авангард»).

Самый результативный защитник — Александр Никишин, 56 (17+39) очков, (СКА).

«Золотая клюшка» — Никита Гусев («Динамо» Москва).

«Золотой шлем» (символическая сборная чемпионата) — Илья Набоков («Металлург»), Александр Никишин (СКА), Робин Пресс («Металлург»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Николай Голдобин («Спартак»), Владимир Ткачев («Авангард»).

Лучший вратарь — Даниил Исаев(«Локомотив»).

Приз им. А. Черепанова лучший новичок- Илья Набоков («Металлург»).

Лучшая тройка — Владимир Ткачёв, Райан Снупер, Рид Буше, 66 шайб, («Авангард»).

Лучший показатель «плюс/минус» — Александр Никишин, +32, (СКА).

Приз имени В. Боброва самая результативная команда — «Металлург» Магнитогорск , 270 шайб.

Приз имени С. Гимаева за верность хоккею — Евгений Бирюков («Салават Юлаев»).

Лучший тренер — Андрей Разин («Металлург»).

Приз имени В. Сыча лучшему руководителю клуба — Алексей Текслер («Трактор»).

Приз имени А.Старовойтова «Золотой свисток» — Константин Оленин.

Приз имени М. Галиновского «Золотой свисток» линейного судьи — Дмитрий Сивов.

«Железный человек» — Егор Яковлев («Металлург»).

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