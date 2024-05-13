Все лауреаты сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги

Сегодня, 21:42
Континентальная хоккейная лига на торжественной церемонии подвела итоги сезона-2023/24:
Обладатель Кубка Гагарина — «Металлург».
Самый ценный игрок плей-офф — Илья Набоков («Металлург»).
Лучший бомбардир — Никита Гусев , 89 (23+66) очков, («Динамо» Москва).
Лучший снайпер — Рид Буше , 44 шайбы, («Авангард»).
Самый результативный защитник — Александр Никишин, 56 (17+39) очков, (СКА).
«Золотая клюшка» — Никита Гусев («Динамо» Москва).
«Золотой шлем» (символическая сборная чемпионата) — Илья Набоков («Металлург»), Александр Никишин (СКА), Робин Пресс («Металлург»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Николай Голдобин («Спартак»), Владимир Ткачев («Авангард»).
Лучший вратарь — Даниил Исаев(«Локомотив»).
Приз им. А. Черепанова лучший новичок- Илья Набоков («Металлург»).
Лучшая тройка — Владимир Ткачёв, Райан Снупер, Рид Буше, 66 шайб, («Авангард»).
Лучший показатель «плюс/минус» — Александр Никишин, +32, (СКА).
Приз имени В. Боброва самая результативная команда — «Металлург» Магнитогорск , 270 шайб.
Приз имени С. Гимаева за верность хоккею — Евгений Бирюков («Салават Юлаев»).
Лучший тренер — Андрей Разин («Металлург»).
Приз имени В. Сыча лучшему руководителю клуба — Алексей Текслер («Трактор»).
Приз имени А.Старовойтова «Золотой свисток» — Константин Оленин.
Приз имени М. Галиновского «Золотой свисток» линейного судьи — Дмитрий Сивов.
«Железный человек» — Егор Яковлев («Металлург»).