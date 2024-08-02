Буцаев: «У «Ак Барса» стало меньше звезд, но у всех есть амбиции»

Российский хоккейный тренер Вячеслав Буцаев поделился мнением об изменениях в составе «Ак Барса».

«Вообще очень много изменений произошло в это межсезонье в нашем хоккее, и в Казани в частности. Мы видим, что на бумаге прошлогодний состав «Ак Барса» был намного звезднее. Тем не менее, результат оказался неудовлетворительным, и руководство клуба пошло на кардинальные изменения. Здесь и полностью новый тренерский штаб, и расторжение контрактов. Думаю, преждевременно говорить о том, каким будет хоккей Гатиятулина. Да, звезд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди. У всех есть амбиции, все хотят доказать и показать себя. Мне будет интересно наблюдать за столь новым «Ак Барсом», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до первого раунда плей-офф КХЛ, где в серии уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4.