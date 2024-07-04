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Сегодня, 22:17

Быков — о переходе Зайцева в СКА: «Рад, что один из знаковых игроков вернулся в КХЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил переход российского защитника Никиты Зайцева из «Чикаго» в СКА.

«Рад, что один из знаковых игроков вернулся в нашу лигу. Для СКА это отличное и серьезное усиление, учитывая опыт хоккеиста. Зайцев добавит баланс для атакующих и защитных действий. В СКА идет перестройка, клуб сделал акцент на омоложение состава, чтобы точечно усиливаться опытными хоккеистами. Такие игроки очень важны в плей-офф и очень помогут молодежи», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

До этого 32-летний хоккеист провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго». Всего в 500 играх лиги он отметился 120 (22+98) очками.

Источник: Metaratings.ru.
Никита Зайцев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Вячеслав Быков
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