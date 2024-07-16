Быков: «Возвращение Кузнецова в КХЛ — это не шаг назад»

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков прокомментировал возможный переход в российский клуб форварда «Каролины» Евгения Кузнецова.

«О чем говорит возвращение [Кузнецова] в КХЛ? Это говорит о том, что игрок делает свой выбор в продолжении своей карьеры с прицелом на будущее. Он возвращается на родину передавать свой опыт и строить свою жизнь. Это не шаг назад — это выбор своего будущего», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

15 июля появилась информация о том, что 32-летний россиянин подпишет контракт со СКА сроком на 4 года.

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».

В минувшем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.