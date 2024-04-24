Быков — о 0-3 в финальной серии Кубка Гагарина: «У меня как-то раз получилось вытащить такую серию»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Интригу в этом финале можно хоронить? У меня как-то раз получилось вытащить такую серию. Не помню, где я тогда работал — в СКА или в ЦСКА. Важно, что в моей практике такой случай был. Мы смогли добиться победы в серии, хотя проигрывали 0-3», — цитирует LiveResult Быкова.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.