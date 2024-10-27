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Сегодня, 17:15

Быков о противостоянии СКА и «Спартака»: «Клубы должны работать с болельщиками, пытаться слышать их»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на противостояние между «Спартаком» и СКА.

«Жалко, что такое происходит. Атмосфера сейчас накалена, люди чувствительны к понятию несправедливости. Но есть правила проведения спортивных мероприятий, клубы проводят работу с болельщиками — мы всегда узнавали мнение, общались. Фан-клубы неотъемлемая часть команды. Они переживают, болеют, платят деньги. Нужно искать взаимодействие, контакт, пытаться слышать и не доводить до таких ситуаций. В разговоре мы должны слышать своего собеседника, уважение должно быть во главе угла. Чтобы сам спорт не страдал», — сказал Быков «СЭ».

По итогам матча между «Спартаком» и СКА (2:5) КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. В заявлении отметили, что организованных нецензурных кричалок фанатов выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.

Также лига вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу о недопустимости подобного поведения.

ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Быков

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