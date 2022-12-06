Быков прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ: «Надо понимать, что возьмется во главу угла»

Быков отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость о том, что Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«Хотелось бы дождаться решения КХЛ, которое будет 9-го числа на собрании. Надо понимать, что возьмется во главу угла: развитие лиги, где главное — конкурентноспособная среда, или будет большое внимание уделено развитию профессиональной лиги как бизнес структуры или же будет указанный Министерством лимит, который дает прерогативу своей молодежи, что дает возможность российским игрокам выступать в лиге, развивать сборную. Но нужны же какие-то правила, регламент. Для этого стоит дождаться 9-го числа», — сказал Быков «СЭ».

С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут заявлять не более трех иностранных хоккеистов.

В текущем сезоне клубы могут заявлять пять легионеров.