Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин завершил карьеру.

«Каждый игрок проходит этап завершения своей спортивной карьеры, и все по-разному. Только сам игрок может чувствовать этот момент, если, конечно, не из-за травмы или болезни. Это своего рода спортивная «смерть», которую он программирует. Он сам, как бы жестко это ни звучало! У Василия превосходная спортивная карьера и мерилы, как командные, так и индивидуальные! Олимпийский чемпион и обладатель полного набора медалей чемпионатов мира — это отличный результат, вызывающий уважение! Благодаря своему таланту, отточенному мастерству и труду он создал из себя профессионала с большой буквы! Полевые игроки могли спокойно исполнять свои обязанности на льду, не оглядываясь назад, имея полное доверие в надежности своему Василию! И это дорогого стоит! Наилучшие поздравления Василию с великолепной карьерой игрока и пожеланиями успехов в дальнейшей жизни! Я рад, что меня свела судьба с таким человеком, мастером своего дела и вместе мы смогли добиться важных побед для нашей страны!» — сказал Быков «СЭ».

Сегодня, 27 марта, в интервью «СЭ» Кошечкин объявил о завершении карьеры.

40-летний голкипер выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.