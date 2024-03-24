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24 марта, 17:47

Вячеслав Быков: «СКА может рассчитывать на победу в серии против «Автомобилиста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» (1-3).

«Безусловно, СКА может рассчитывать на победу в серии. Пока не прозвучала финальная сирена последнего матча, шансы есть у обеих команд, поэтому спортсмены никогда не должны сдаваться. Думаю, что в первых трех матчах не СКА был плох, а «Автомобилист» сыграл отлично и смог повести 3-0. Но последнюю точку всегда сложно поставить. На мой взгляд, в завтрашнем матче все будет зависеть от тренером команд, как они смогут поставить задачу и мотивировать хоккеистов», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

23 марта СКА в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 25 марта.

Источник: Metaratings.ru
ХК Автомобилист
ХК СКА
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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