Вячеслав Быков: «СКА может рассчитывать на победу в серии против «Автомобилиста»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» (1-3).

«Безусловно, СКА может рассчитывать на победу в серии. Пока не прозвучала финальная сирена последнего матча, шансы есть у обеих команд, поэтому спортсмены никогда не должны сдаваться. Думаю, что в первых трех матчах не СКА был плох, а «Автомобилист» сыграл отлично и смог повести 3-0. Но последнюю точку всегда сложно поставить. На мой взгляд, в завтрашнем матче все будет зависеть от тренером команд, как они смогут поставить задачу и мотивировать хоккеистов», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

23 марта СКА в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 25 марта.