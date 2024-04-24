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Сегодня, 08:09

Вячеслав Быков прокомментировал игру «Металлурга» в этом сезоне КХЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил выступление «Металлурга» в этом сезоне КХЛ.

— Никакой неожиданности для меня нет. Регулярный чемпионат — это подготовка к плей-офф. Конечно, в регулярке важно занять высокое место. Чем выше место, тем лучше условия. «Магнитка» классно подготовилась к основной части сезона — плей-офф. Так что победа в финале станет закономерной, — цитирует Быкова LiveResult.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/217221-Bykov-otsenil-vystuplenie-Metallurga-v-pley-off-KHL
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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