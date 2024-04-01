Быков — о вратаре «Магнитки»: «Илья Набоков пошел по стопам своего легендарного однофамильца Евгения Набокова»

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал отсутствие заброшенных шайб в трех матчах четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Спартак» (4-2).

— С одной стороны, это удивительно, потому что «Спартак» в этом сезоне играл в такой интересный и атакующий хоккей, открытый, есть мастера высокого уровня, с Ковальчуком в составе, который голеадор, умеет, знает, как забивать голы.

Илья Набоков пошел по стопам своего легендарного однофамильца Евгения Набокова, будем надеяться на это. В свое время в «Магнитке» блистал Василий Кошечкин. Если молодые вратари так заявляют о себе, это только в плюс «Металлургу». Это даст еще больше уверенности всей команде. И, безусловно, игроки, зная, что это молодой вратарь, хоть и талантливый, с большей ответственностью стараются играть в обороне, чтобы помочь молодому игроку. Это накладывает ответственность и придает эту стойкость команде, — сказал «СЭ» Быков.

«Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Трактор».