Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:05

Быков — о переходе Кузнецова в СКА: «Рад, что такой выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ»

Быков оценил переход Кузнецова в СКА
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Я испытываю только радость от того, что такой известный и выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ! Это отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам наслаждаться его мастерством», — сказал Быков «СЭ».

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

32-летний хоккеист в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Вячеслав Быков
0
Читайте также
Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевой игрушкой
Сафиуллин проиграл Алькарасу на Олимпиаде в Париже
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Богатые «Урал», «Сочи» и «Балтика» проваливаются. Что происходит в Первой лиге
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ — о контракте Грицюка: «Действия СКА соответствует регламенту»

Канарейкин считает, что СКА должен выйти на новый уровень с приходом Кузнецова