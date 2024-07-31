Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Я испытываю только радость от того, что такой известный и выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ! Это отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам наслаждаться его мастерством», — сказал Быков «СЭ».

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

32-летний хоккеист в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.