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КХЛ

29 сентября, 09:42

Быков — о призыве к хоккеистам из США покинуть Россию: «Это не ударит по нам! Наша нация сильная и миролюбивая»

Быков прокомментировал призыв федераций хоккея США и Канады к своим хоккеистам покинуть КХЛ
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, немедленно уехать из России.

«Я не думаю, что это сильно ударит по нам! Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта. Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся. Наша нация сильная и миролюбивая! И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России. Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», — сказал Быков «СЭ».

Ранее появилась информация, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, немедленно уехать из России либо публично объяснить свое решение остаться в стране.

Американец Рид Буше. США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются

КХЛ
Вячеслав Быков
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