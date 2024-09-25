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Сегодня, 15:45

Быков — о решении капитана СКА пойти на понижение зарплаты ради Деанджело: «Показательный жест»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал решение капитана СКА Александра Никишина пойти на понижение зарплаты ради подписания американского защитника Энтони Деанджело.

«Думаю, не случайно именно капитан пошел на такой шаг, это показательный жест. Не исключено, что ему в итоге компенсируют иными способами — теми же бонусами, которые, кстати, он должен заработать своей игрой», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Роман Ротернберг. «Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра?» Ротенберг — о Деанджело и потолке зарплат СКА

23 сентября СКА объявил о подписании годичного контракта с Энтони Деанджело.

В минувшем сезоне американец выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА
Александр Никишин
Вячеслав Быков

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