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Сегодня, 18:12

Быков: «Интересно увидеть, как себя в плей-офф проявит «Торпедо» с Ларионовым»

Быков рассказал, за кем будет следить в плей-офф Кубка Гагарина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, за кем будет следить в плей-офф Кубка Гагарина.

«Буду переживать за ЦСКА и моего друга Сергея Фёдорова. Следить и за командой «Трактор» из Челябинска, откуда я родом. «Трактор» продолжает выстраивать свой стиль игры с возвращением в родной клуб Анвара Гатиятулина и тоже может преподнести сюрприз. И, конечно же, за «Салаватом» и СКА, в которых мы с моим другом и коллегой Игорем Захаркиным становились обладателями Кубка Гагарина. Интересно увидеть, как себя проявит «Торпедо» с Игорем Ларионовым во главе. «Северсталь» Андрея Разина показывает интересный хоккей и тоже нацелена на Кубок Гагарина. «Локомотив» из Ярославля преобразился с приходом классного специалиста Алексея Кудашева. Опытный «Авангард» Александра Крылова является очень серьезным кандидатом в этой гонке. Буду также наблюдать с большим интересом и ожиданием фееричной игры от Александра Радулова. Верю, что Александр снова нас всех удивит своей игрой, темпераментом и результативностью», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Матчи Кубка Гагарина стартуют 1 марта. В первом раунде образовались пары «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА — «Динамо» Минск, «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», «Локомотив» — «Витязь», ЦСКА — «Северсталь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Торпедо» — «Динамо Москва.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-interesno-uvidet-kak-sebya-v-plei-off-proyavit-torpedo-s-igorem-larionovym-231360/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Вячеслав Быков
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