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Сегодня, 11:04

Быков: «Хотелось, чтобы Федоров взял хет-трик из Кубков Гагарина перед отъездом в НХЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от карьеры главного тренера ЦСКА Сергей Федорова.

«Тренерская карьере Федорова в НХЛ? Это риторический вопрос. Это человек, которые имеет великолепный, большой, богатый и победный опыт работы со многими хоккеистами мирового уровня. Я не удивлюсь, если Сергей бросит себе вызов и поедет в НХЛ. И не удивлюсь, если он там добьется результата. Но хотелось, чтобы Федоров взял хет-трик из Кубков Гагарина перед отъездом в НХЛ. Вот это я ему желаю достичь», — сказал Быков «СЭ».

В апреле The Athletic включил 53-летнего специалиста в число кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

ЦСКА под руководством Федорова во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
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