Вячеслав Быков заявил, что поддержит любое решение Ильи Ковальчука по возможному продолжению игровой карьеры

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что поддержит любое решение Ильи Ковальчука по возможному продолжению игровой карьеры.

«Илья еще может принять решение выступать как хоккеист. Только если он примет такое решение, необходимо будет быть снова на высоте, быть здоровым и сильным и готовым к новому вызову. Иначе он может подвергнуться большой критике.

Закончить профессиональную карьеру — очень непростое решение. К этому нужно прийти и быть готовым психологически. Потому что таких эмоций, когда ты играешь, побеждаешь, забиваешь, уже никогда не почувствуешь. Большую часть жизни он посвятил хоккею, и просто уйти из него будет очень сложно. Даже на позиции хоккейного функционера или менеджера сложно будет ощутить те эмоции, которые он чувствовал, забивая голы.

Может еще поиграет, получит удовольствие сам и поделится им с болельщиками! И, конечно же, передаст свой большой чемпионский опыт молодежи! Но чем больше пауза, тем больше «нормальная», семейная жизнь тебя обволакивает и дает новые счастливые моменты жизни, склоняя твои мысли к завершению карьеры.

У каждого спортсмена своя судьба, и хорошо, если он сам решает, когда заканчивать, а не зависит от решения других людей или проблем со здоровьем. Какое бы решение он ни принял, всегда буду его поддерживать, он очень сильная личность. Многое сделал для нашего хоккея и еще может сделать многое для дальнейшего развития нашего вида спорта", — сказал Быков Sport24.

39-летний хоккеист не играет после ухода из «Авангарда» весной 2021 года, при этом он не объявлял о завершении игровой карьеры.