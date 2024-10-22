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Сегодня, 12:15

Фетисов — о паспорте РФ для канадского нападающего «Динамо» Пакетта: «Не вижу ничего плохого»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о получении канадским нападающим московского «Динамо» Седриком Пакеттом гражданства РФ.

31-летний хоккеист выступает в КХЛ с сезона-2022/23. В том розыгрыше канадец играл за минское «Динамо», а спустя год перешел в московское «Динамо».

«Я хорошо на это смотрю. Чего в этом плохого? Я не вижу. Моя позиция всегда заключалась в том, что никакого лимита в лиге делать не надо. Клубы сами разберутся, сколько им надо иностранцев. Но ничего плохого нет. Парень получил российский паспорт. Надеюсь, будет здесь жить и строить семейные планы», — сказал Фетисов «СЭ».

В нынешнем сезоне Пакетт провел 17 матчей за бело-голубых, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

Седрик Пакетт
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Вячеслав Фетисов

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