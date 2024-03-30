Фетисов: «Непредсказуемость плей-офф — главное достижение этого года»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего противостоянии «Металлурга» и «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина.

«Будет интересная серия. Непредсказуемость плей-офф — главное достижение этого года. Это то, к чему наш хоккей стремился долгие годы. Интрига есть, будет интересно. Фаворитов нет ни в одной паре», — сказал Фетисов «СЭ».

«Металлург» выиграл серию у «Спартака» со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».