31 октября, 14:35
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о снятии нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова с игры в третьем периоде матча против «Ак Барса» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Они дали ему шанс попасть в команду, которая играет очень прилично. Значит, что-то не складывается. Команда должна быть на первом месте, все остальное уже после. Не важно какое у тебя имя. Парень оказался в сложной ситуации. «Металлург» дал Кузнецову шанс, он его не использовал», — сказал Фетисов «СЭ».
Кузнецов провел на льду 5 минут 3 секунды в матче против «Ак Барса». В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 8 игр и 5 результативных передач.
Женек10
для игрока команда должна быть на первом месте. а не кокаины и прочее
31.10.2025
андр
Кому команда должна быть на первом месте?
31.10.2025