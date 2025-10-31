Фетисов — о ситуации Кузнецова в «Металлурге»: «Команда дала ему шанс, он его не использовал»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о снятии нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова с игры в третьем периоде матча против «Ак Барса» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Они дали ему шанс попасть в команду, которая играет очень прилично. Значит, что-то не складывается. Команда должна быть на первом месте, все остальное уже после. Не важно какое у тебя имя. Парень оказался в сложной ситуации. «Металлург» дал Кузнецову шанс, он его не использовал», — сказал Фетисов «СЭ».

Кузнецов провел на льду 5 минут 3 секунды в матче против «Ак Барса». В этом сезоне на счету 33-летнего форварда 8 игр и 5 результативных передач.