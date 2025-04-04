Фетисов — о поражении ЦСКА со счетом 0:7: «Это катастрофа»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение ЦСКА от минского «Динамо» (0:7) в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Это катастрофа. Можно выиграть две следующие игры и все исправить. Конечно, шансы остаются, но психологическое преимущество у минчан. Даже не помню, когда такой счет был в плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде. Просто так ничего не бывает», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.

Голами в пятой игре отметились Роман Горбунов (дубль), Егор Бориков (дубль), Сэм Анас, Андрей Стася и Роберт Хэмилтон.

Минская команда вышла вперед в серии — 3-2. Шестой матч пройдет в Москве в субботу, 5 апреля. Начало игры — 17:00 по московскому времени.