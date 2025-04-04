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4 апреля, 03:59

Фетисов — о поражении ЦСКА со счетом 0:7: «Это катастрофа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА Иван Просветов и Никита Нестеров
Иван Просветов и Никита Нестеров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение ЦСКА от минского «Динамо» (0:7) в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Это катастрофа. Можно выиграть две следующие игры и все исправить. Конечно, шансы остаются, но психологическое преимущество у минчан. Даже не помню, когда такой счет был в плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде. Просто так ничего не бывает», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.

Голами в пятой игре отметились Роман Горбунов (дубль), Егор Бориков (дубль), Сэм Анас, Андрей Стася и Роберт Хэмилтон.

Минская команда вышла вперед в серии — 3-2. Шестой матч пройдет в Москве в субботу, 5 апреля. Начало игры — 17:00 по московскому времени.

Хоккеисты минского &laquo;Динамо&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота ЦСКА.ЦСКА уничтожен в Минске всего за один период. Трехкратный чемпион КХЛ на грани вылета

Источник: РИА Новости
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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
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