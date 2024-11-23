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Сегодня, 05:21

Фетисов: «Не нужно грабить команды, которые играют»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал команды КХЛ, за которыми следит в нынешнем сезоне.

«Мне «Спартак» нравится как команда. «Локомотив» со своей системностью. Ну и, конечно, уральский хоккей прибавил сильно. Ну, это как раз тот самый момент. Не нужно грабить команды, которые играют. Это же принцип. Надо дать им возможность дальше двигаться, развиваться. Есть на что смотреть. Но, чтобы кого-то одного выделить, надо очень внимательно следить за всеми», — цитирует Legalbet Фетисова.

Ярославский «Локомотив» и московский «Спартак» лидируют в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Фетисов

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