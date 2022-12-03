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Сегодня, 00:38

Фетисов — об увольнении Знарка из «Ак Барса»: «Тренер назначается, чтобы быть уволенным»

Фетисов прокомментировал увольнение Знарка с поста главного тренера «Ак Барс»
Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барс».

«В нашем деле тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Билялетдинов может возглавить «Ак Барс»? Не комментирую слухи», — сказал Фетисов «СЭ».

59-летний Знарок работал с казанской командой с летом 2022 года. По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Фетисов
Олег Знарок
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