6 ноября, 21:01
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался об инциденте, который произошел в Санкт-Петербурге перед матчем FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Шанхай Дрэгонс» в «Ледовом дворце».
Одного из болельщиков китайской команды не пускали на арену, мотивируя это надписями иероглифами на его свитере.
«Это регламент КХЛ, к ним вопросы. Сейчас есть в каждом айфоне быстрые переводчики. Но это все формализм. Не думаю, что из этого нужно какую-то трагедию делать. Такое же отношение к нашим на выездах. Не помню, на каких именно соревнованиях, но наши журналисты вышли с вопросами на русском и их выгнали со стадиона. Такая мировая тенденция. Есть регламент, который должен учитывать эти моменты», — сказал Фетисов «СЭ».
В итоге фанат «Шанхая» все-таки попал на матч, но ему пришлось около 50 минут ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».
Бустег
согласен, как еще назвать человека, напялившего на себя фигню с иероглифами
07.11.2025
1_sport
Не требуется в данном случае нотариальный перевод. Достаточно заверенного перевода клубом.
07.11.2025
shpura
А причем тут айфоновский переводчик? Сказано в регламенте КХЛ "Нотариально заверенный перевод", значит нотариальный . Или не вы их утверждали, эти правила?
07.11.2025
Sergey Sparker
Дебил!
06.11.2025
Saypin
типичные гон....
06.11.2025
Gordon
Есть ДИЧЬ по отношению к человеку. Остальное детали.
06.11.2025