Фетисов — об инциденте с фанатом «Шанхай Дрэгонс»: «Сейчас есть в каждом айфоне быстрые переводчики»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался об инциденте, который произошел в Санкт-Петербурге перед матчем FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Шанхай Дрэгонс» в «Ледовом дворце».

Одного из болельщиков китайской команды не пускали на арену, мотивируя это надписями иероглифами на его свитере.

«Это регламент КХЛ, к ним вопросы. Сейчас есть в каждом айфоне быстрые переводчики. Но это все формализм. Не думаю, что из этого нужно какую-то трагедию делать. Такое же отношение к нашим на выездах. Не помню, на каких именно соревнованиях, но наши журналисты вышли с вопросами на русском и их выгнали со стадиона. Такая мировая тенденция. Есть регламент, который должен учитывать эти моменты», — сказал Фетисов «СЭ».

В итоге фанат «Шанхая» все-таки попал на матч, но ему пришлось около 50 минут ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».