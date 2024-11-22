Фетисов: «ФХР должна заниматься тем, что у нее в уставе прописано, а не лезть к профессионалам»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) должна заниматься развитием вида спорта и не лезть в дела КХЛ.

«Я не знаю, почему ФХР против, пусть они занимаются развитием хоккея. Нужно, чтобы не было никаких исключений, олигархов, надо вернуть полноценный драфт, ярмарку, мы об этом общаемся с коллегами. А в лиге профессиональный уровень менеджмента. Федерация должна заниматься тем, что у нее в уставе прописано, а не лезть туда, где работают профессионалы. Интерес к любому чемпионату определяется уровнем соревновательности, а это количество команд, которые могут бороться за высокие места. Спортивный принцип должен являться определяющим. КХЛ сегодня это понимает», — приводит слова Фетисова РИА «Новости».

В ноябре КХЛ сообщила о создании рабочей группы, которая займется вопросами возрождения системы распределения прав на талантливых молодых игроков между клубами лиги, известной как «ярмарка юниоров». ФХР выразила несогласие с этой идеей и подчеркнула, что такая процедура может разрушить систему отечественного хоккея.