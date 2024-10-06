Грецкий — о чемпионстве «Амура» в 2026-м: «Все смеются, но это подстегивает нас»

Форвард «Амура» Вячеслав Грецкий прокомментировал цель команды выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

«Все смеются, но это наоборот подстегивает нас: у нас амбициозный клуб, который ставит высокие задачи. Выход в плей-офф — одна ступень к достижению нашей цели. Для достижения этой цели мы и работаем», — приводит слова Грецкого «РБ Спорт».

В 2021 году на тот момент губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» цель завоевать Кубок Гагарина в течение следующих пяти лет.

В нынешнем сезоне «Амур» располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ с девятью очками.