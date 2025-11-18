18 ноября, 20:10
Вячеслав Козлов прокомментировал назначение его исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода из московского клуба Алексея Кудашова.
Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября.
«Все получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал. Как теперь распределяем функции в тренерском штабе? Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Козлова.
Также специалист ответил, есть ли у него испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
«Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определенность», — добавил он.
Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2021 года. Летом 2025-го он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта и 16 сентября вернулся в «Динамо».
Во вторник, 18 ноября, бело-голубые на своем льду встречаются со «Спартаком».
Victorns
Мечтатель хренов. Не врубился, что он просто временный казачок - все подготовлено под нового Тарасова, Чернышова, Боумена по фамилии РотенБург.
18.11.2025
alexb2025personal
В нынешних условиях мечтать можно долго о том, чтобы уволили потом быстро.
18.11.2025
Sergey Markelov
Как то не хорошо это выглядит. Алексей его приютил, можно сказать, а тот вон что за пазухой вынашивал
18.11.2025
Сергей Чернов
Думаю не надолго. Вся страна ждет у руля Чудо-тренера.
18.11.2025
Vitamin007
Мечтать не вредно... Одна говношайка с физруком ты! Надо всю вашу тренерскую "команду" убирать было сразу, жаль нельзя
18.11.2025
Lars Berger
Как-то подленько это выглядит... Впечатление, что подсидел Кудашова.
18.11.2025
fell62
Подсидел Кудашова стукачок )))
18.11.2025
Блин медный
Желаю удачи !
18.11.2025
За спорт!
А всё хорошее и ееесть мечта.©
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
С Ромой во главе Динамо хоть будет весело, да и в плей оф Динамо с ним точно будет как минимум
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
Через две недели( после совета директоров) будет триумфальное возвращение Ромы на пост главного тренера:rofl::muscle::thumbsup:
18.11.2025
За спорт!
Да что он сделает за две недели? Никто б не сделал.
18.11.2025