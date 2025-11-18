Видео
18 ноября, 20:10

Козлов — о новой должности в «Динамо»: «Я долго об этом мечтал»

Алина Савинова
Вячеслав Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вячеслав Козлов прокомментировал назначение его исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода из московского клуба Алексея Кудашова.

Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября.

«Все получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал. Как теперь распределяем функции в тренерском штабе? Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Козлова.

Также специалист ответил, есть ли у него испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определенность», — добавил он.

Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2021 года. Летом 2025-го он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта и 16 сентября вернулся в «Динамо».

Во вторник, 18 ноября, бело-голубые на своем льду встречаются со «Спартаком».

Источник: https://t.me/dynamo_ru/49829
12

  • Victorns

    Мечтатель хренов. Не врубился, что он просто временный казачок - все подготовлено под нового Тарасова, Чернышова, Боумена по фамилии РотенБург.

    18.11.2025

  • alexb2025personal

    В нынешних условиях мечтать можно долго о том, чтобы уволили потом быстро.

    18.11.2025

  • Sergey Markelov

    Как то не хорошо это выглядит. Алексей его приютил, можно сказать, а тот вон что за пазухой вынашивал

    18.11.2025

  • Сергей Чернов

    Думаю не надолго. Вся страна ждет у руля Чудо-тренера.

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Мечтать не вредно... Одна говношайка с физруком ты! Надо всю вашу тренерскую "команду" убирать было сразу, жаль нельзя

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Как-то подленько это выглядит... Впечатление, что подсидел Кудашова.

    18.11.2025

  • fell62

    Подсидел Кудашова стукачок )))

    18.11.2025

  • Блин медный

    Желаю удачи !

    18.11.2025

  • За спорт!

    А всё хорошее и ееесть мечта.©

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    С Ромой во главе Динамо хоть будет весело, да и в плей оф Динамо с ним точно будет как минимум

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Через две недели( после совета директоров) будет триумфальное возвращение Ромы на пост главного тренера:rofl::muscle::thumbsup:

    18.11.2025

  • За спорт!

    Да что он сделает за две недели? Никто б не сделал.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    Вячеслав Козлов
